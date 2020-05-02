Стали известны ожидания от нового посла США на Украине

Будущий новый посол США на Украине Кейт Дейтон будет проводить жесткую политику по отношению к России. Такими ожиданиями своих источников поделилось с читателями издание Страна.ua.

Дейтон, ранее служивший военным атташе в американском посольстве в России, считается ставленником сил, связанных с Демократической партией США. Окружение президента США Дональда Трампа якобы продвигало на эту должность бывшего сотрудника ЦРУ Майкла Костива.

По словам бывшего сотрудника посольства Украины в США Андрея Телиженко, Дейтон будет продвигать политику ужесточения отношений с Россией, что может затруднить примирение на Донбассе.

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О том, что президент выдвинул Дейтона на пост посла, стало известно ранее 2 мая. Сейчас экс-атташе занимает пост директора Центра имени Джорджа Маршалла в Гармише в Германии. Дейтон говорит на русском и немецком языках. Он также одновременно является американским советником по обороне на Украине. Теперь для вступления в должность его кандидатуру должен рассмотреть Сенат США.

Должность посла США на Украине вакантна с мая 2019 года. Ранее пост занимала Мари Йованович, которую Трамп отозвал. Йованович была одним из ключевых свидетелей по делу об импичменте Трампа, при этом ее подозревали в содействии делам его противника Джо Байдена.

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