Глава полиции Украины потребовал закрыть все казино за несколько часов

Министр внутренних дел Арсен Аваков заявил, что в ближайшие несколько часов Национальная полиция закроет все казино и игорные заведения. Об этом сообщает пресс-служба министерства.

«Требую от Нацполиции до 16 часов [17:00 мск] 20 декабря в соответствии с постановлением правительства прекратить функционирование игорных заведений», — заявил он.

Министр отметил, что этот вопрос будет регулироваться специальным законом, который сейчас рассматривается и будет принят Верховной Радой. Председатель Национальной полиции Игорь Клименко отметил, что полиция готова к выполнению приказа.

Запрет азартных игр на Украине действует с 2009 года, со времен президентства Виктора Ющенко. На практике доступ населения к ним остался, а сам игорный бизнес работал в тени. Государство практически потеряло над ним контроль. Недавно украинское правительство внесло в Раду законопроект о легализации азартных игр. Глава правительства Алексей Гончарук заявил, что экономический эффект от легализации игорного бизнеса ожидается в сумме 2-2,5 миллиарда гривен.

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