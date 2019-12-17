Украину назвали страной для игроманов и наркоманов

Депутат Верховной Рады от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Наталья Королевская считает, что Украина становится страной «для игроманов и наркоманов». Об этом сообщает РИА Новости.

Так она прокомментировала рассмотрение финансовым комитетом Верховной Рады внесенного ранее правительственного законопроекта о легализации азартных игр. По ее мнению, это следующий деструктивный шаг правительства после снятия моратория на продажу земли.

«Им (властям Украины — прим. «Ленты.ру») осталось только легализировать окончательно все наркотические средства», — считает Королевская.

В настоящее время власти Украины готовят земельную реформу, которая позволит открыть рынок земли. Предполагается, что она заработает осенью следующего года. Подавляющее большинство граждан страны выступает против отмены моратория на продажу земли. Главным страхом для них является скупка земли иностранцами и олигархами. Президент Владимир Зеленский пообещал, что вынесет вопрос продажи земли иностранцам на референдум.

Запрет азартных игр на Украине действует с 2009 года, со времен президентства Виктора Ющенко. На практике доступ населения к ним остался, а сам игорный бизнес работал в тени. Государство практически потеряло над ним контроль. Недавно украинское правительство внесло в Раду законопроект о легализации азартных игр.

В сентябре глава украинского Минздрава Зоряна Скалецкая допускала, что в ближайшее время в парламенте могут рассмотреть законопроект о легализации марихуаны в медицинских целях.

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