Владельцев украинской земли засекретили

Окружной административный суд Киева согласился с доводами Госгеокадастра и разрешил не делать публичными данные о владельцах земли на Украине, сообщает «Экономическая правда».

В вердикте это объясняется техническими вопросами. Суд указал, что в кадастре зарегистрированы 19,5 миллиона земельных участков, а потому предоставление информации в том виде, в котором ее запрашивал истец, выглядит невозможным.

В сервисе «Опендатабот», который занимается мониторингом регистрационных данных украинских компаний и судебного реестра для защиты от рейдерских захватов, отметили, что в настоящий момент контролировать состояние земельного банка может только государство.

Основатель сервиса Алексей Иванкин заметил, что такая закрытость дает большой простор для нарушений. Открытые данные позволили бы понять, у каких участков незаконно изменили назначение, а какие принадлежат одним и тем же людям через фиктивные фирмы и подставных лиц. Кроме того, отдельные участки могут быть зарегистрированы как не имеющие ничего, кроме леса и степей, но на них ведется добыча полезных ископаемых.

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Украинское законодательство обязывает открыть данные о владельцах земли, но фактически такая информация остается недоступной. Ранее министр экономики страны Тимофей Милованов рассказал, что за годы независимости Украина, если судить по итогам инвентаризации, лишилась половины государственных земель. Это происходило с помощью полулегальных схем.

В настоящее время власти Украины готовят земельную реформу, которая позволит открыть рынок земли. Предполагается, что она заработает осенью следующего года. Подавляющее большинство граждан страны выступают против отмены моратория на продажу земли. Главным страхом для них является скупка земли иностранцами и олигархами. Президент Владимир Зеленский пообещал, что вынесет вопрос продажи земли иностранцам на референдум.

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