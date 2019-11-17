Украинский министр признался в употреблении наркотиков

Министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофей Милованов признался, что курил марихуану во время обучения в США. Соответствующее видео размещено на YouTube-канале телеканала «Прямой».

«Скажу вам честно, курил я сигареты семь раз в жизни. (...) Марихуану на Украине я никогда не курил, хотя это несложно было в школе или в университете. А вот знаете, где я ее курил, и только там? Это когда я в аспирантуре был, на докторской», — рассказал министр. При этом, по его словам, каннабис не оказал на него никакого воздействия.

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Милованов с 2008 по 2011 год занимал должность ассистента-профессора Университета штата Пенсильвания (США), с 2010 по 2013 год был лектором Пенсильванского университета. С 2015 по 2019 год являлся ассоциированным профессором на постоянном контракте другого американского университета в Питтсбурге.

В сентябре глава украинского Минздрава Зоряна Скалецкая допустила, что в ближайшее время в парламенте могут рассмотреть законопроект о легализации марихуаны в медицинских целях.

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