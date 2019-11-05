Министр из команды Зеленского признался в поддержке Порошенко

Министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Тимофей Милованов признался, что на президентских выборах в 2019 году голосовал за тогдашнего главу государства Петра Порошенко. Об этом он рассказал в интервью порталу «Цензор.нет».

При этом, по словам политика, он не принимал участия в голосовании на досрочных выборах в Верховную Раду. Милованов отметил, что в день выборов он находился в штабе партии президента Украины Владимира Зеленского «Слуга народа», где дорабатывал программу для обучения будущих депутатов фракции.

Ранее, 31 октября, глава офиса президента Украины Андрей Богдан заявил, что считает беспочвенными слухи о возможном расколе в партии «Слуга народа». По его мнению, распространяющий эту информацию депутат от президентской фракции Александр Дубинский хочет с их помощью добиться публичности и известности.

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