В партии Зеленского допустили выдвижение женщины на пост мэра Киева

В партии сторонников президента Украины Владимира Зеленского «Слуга народа» допускают выдвижение женщины на пост мэра Киева. Об этом сообщают «Українськi Новини».

По словам главы фракции в Верховной Раде Давида Арахамии, в партии много достойных женщин, однако итоговый кандидат в любом случае должен быть определен через процедуру праймериз.

«Женщина, я считаю, должна возглавить столицу рано или поздно, потому что не было ни одного раза в истории женщины-мэра Киева. Я просто вам говорю, немного интриги, что это может быть женщина», — ответил Арахамия на вопрос журналистов о возможных кандидатах на пост столичного градоначальника.

Выборы мэра Киева пройдут 25 октября 2020 года. Согласно майскому опросу Центра социальных и маркетинговых исследований «Социс», за Кличко готовы проголосовать 40 процентов киевлян. Другими вероятными кандидатами на пост мэра Киева украинские СМИ называют главного санитарного врача Украины Виктора Ляшко и известного телеведущего Сергея Притулу. Ранее возможным кандидатом от «Слуги народа» называли бывшего генерального директора телеканала «1+1» и депутата Верховной Рады Александра Ткаченко, однако он получил пост министра культуры.

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