Партия Зеленского выдвинет в мэры Одессы бывшего КВНщика

Партия президента Украины Владимира Зеленского «Слуга народа» выдвинет на выборы мэра Одессы бывшего КВНщика Олега Филимонова, также известного по участию в «Джентельмен-шоу». Об этом в понедельник, 31 августа, пишет «Страна.ua».

При этом «Слуга народа» не собирается побеждать, отмечает издание. Сторонники Зеленского договорились получить большинство в одесском горсовете вместе с партией нынешнего мэра Геннадия Труханова «Доверяй делам». Предполагается, что Труханов сохранит пост главы города.

Журналистка Власта Лазур сообщила в социальных сетях, что Филимонов в интервью местному телеканалу подтвердил свои намерения баллотироваться и сообщил, что участвовать в выборах ему предложил Зеленский.

Олег Филимонов родился в 1952 году, был участником команды КВН «Одесские джентельмены», телеведущим, сыграл в нескольких фильмах. В 2020 году получил звание Народного артиста Украины.