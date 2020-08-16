Родившийся в Белоруссии комик из Comedy Club обратился к силовикам

Бывший резидент Comedy Club, комик Вадим Галыгин записал видеообращение к силовикам Белоруссии. В Instagram он опубликовал ролик, в котором призвал прекратить насилие в отношении митингующих и поддержал белорусов, выходящих на акции протеста.

«Хотел бы обратиться к представителям силовых структур как офицер, принимавший присягу: пожалуйста, остановите кровопролитие, прекратите насилие над собственным народом», — подчеркнул он.

Родившийся в Белоруссии комик также предложил создать общественный комитет, который бы от народа вел переговоры с представителями власти и силовиками. По словам Галыгина, такая структура должна быть наделена подобными полномочиями через Конституцию страны.

«На сегодня в Белоруссии нет пророссийских и нет прозападных, есть один, единый народ Белоруссии, который требует восстановить справедливость», — заключил он.

Ранее в поддержку белорусов выступил ведущий Первого канала Иван Ургант. Он также призвал остановить насилие над гражданами страны со стороны силовиков.

Более недели на территории Белоруссии проходят массовые протесты после окончания президентских выборов. Граждане не верят в данные Центризбиркома, сообщившие о победе Александра Лукашенко.

В отношении митингующих силовые ведомства применяли спецсредства для разгона: резиновые пули, дубинки, водометы, светошумовые гранаты. В Бресте ОМОН стрелял на поражение боевыми патронами. Задержанные рассказывали об ужасных условиях содержания, физическом и психологическом насилии.

Галыгин — бывший игрок команды КВН из Белоруссии. После КВН был резидентом Comedy Club, затем участвовал в различных развлекательных шоу на федеральных каналах, в частности, вел собственную передачу «Время Г» на НТВ. Был сценаристом, режиссером и продюсером сериала «Галыгин.РУ» на СТС.