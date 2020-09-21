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Украинская делегация попыталась угостить российскую шоколадом

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Фото: Екатерина Липатова / «Коммерсантъ»

Украинская делегация в составе Трехсторонней контактной группы (ТКГ) попыталась угостить российскую шоколадом на переговорах. Об этом сообщает «112 Украина».

«Мы принесли шоколад, хотели угостить всех присутствующих, а из наших рук шоколад российская делегация брать отказалась. Почему-то они переживают. Но шоколад куплен в Германии в магазине», — рассказал министр по реинтеграции Алексей Резников

По словам Резникова, украинская делегация на переговорах применяет тактику, призванную «иногда напрягать» российскую сторону.

Ранее стало известно, что глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) Леонид Кравчук рассказал, что во время переговоров вынудил российского коллегу Бориса Грызлова извиниться и признать неподконтрольные Киеву территории Донбасса частью Украины.

Конфликт в Донбассе длится более шести лет. В апреле 2014 года власти Украины начали силовую операцию против Донецкой и Луганской народных республик, провозгласивших независимость от Киева после государственного переворота в стране. Минские соглашения 2015 года предусматривают проведение на Украине согласованной с представителями Донбасса конституционной реформы, проведение местных выборов, а также предоставление региону особого статуса.

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