Украина зашла в тупик на переговорах по Донбассу

Украина зашла в тупик на переговорах в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) по Донбассу, отказавшись пересмотреть постановление Верховной Рады о местных выборах. Об этом рассказал представитель самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР) Родион Мирошник, передает РИА Новости.

«Сегодня и завтра пройдут переговоры в рамках контактной группы по Донбассу (...). Отказ от изменений — это сохранение переговорного процесса в том же тупике, которым закончилось предыдущее заседание», — заявил он.

Мирошник отметил, что из-за таких действий украинских властей на прошлом заседании ТКГ не было принято «ни одного окончательного решения».

14 сентября министр иностранных дел самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Наталья Никонорова заявила, что прогресс в переговорах по урегулированию конфликта в Донбассе, в том числе по новому обмену пленными, невозможен без пересмотра украинскими властями постановления о местных выборах.

В июле депутаты Верховной Рады поддержали постановление о проведении местных выборов на Украине, согласно которому голосование на неподконтрольных территориях состоится только при условии предварительной передачи участка границы с Россией, вывода всех «незаконных вооруженных формирований» и техники, восстановления в регионе «конституционного строя и правопорядка».