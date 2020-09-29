Способная достроить «Северный поток-2» баржа ушла подальше от места работ

Баржа-трубоукладчик «Фортуна», способная достроить газопровод «Северный поток-2», ушла в противоположную сторону от места работ, свидетельствуют данные портала по отслеживанию судов Marine Traffic.

С июля судно находилось в порту Росток, что в 150 километрах от порта Мукран, базы строительства. В настоящее время оно следует в другой немецкий порт — Висмар, который находится еще дальше от Мукрана и острова Борнхольм, где заканчивается недостроенный участок. Прибытие в порт ожидается 30 сентября.

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«Фортуна» считается одним из кандидатов на прокладку труб, второй — трубоукладчик «Академик Черский», остающийся в Мукране. Официально о выборе одного из судов и их возможном использовании «Газпром» не заявлял.

Российская сторона обещала завершить строительство маршрута в конце 2020-го или начале 2021 года, но на данный момент никаких работ не ведется. Полученные от Дании разрешения не сняли вопрос страховки судна.

Международная группа клубов взаимного страхования судовладельцев (IG P&I) решила не давать страховое покрытие трубоукладчикам, задействованным в проекте. Причиной названа угроза санкций со стороны США.

В Германии по-прежнему поддерживают строительство, однако ситуация вокруг российского оппозиционера Алексея Навального осложнила переговоры и может привести к изменению позиции.