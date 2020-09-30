Меркель призвала Россию прояснить ситуацию с Навальным

Инцидент с Алексеем Навальным — это не двусторонний вопрос России и Германии, а нарушение Конвенции о химическом оружии. С таким заявлением выступила канцлер ФРГ Ангела Меркель, ее цитирует Reuters.

«Сейчас мы ждем результатов расследования Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО), после чего обсудим дальнейшие меры с европейскими партнерами», — рассказала политик.

Помимо этого, глава Германии назвала произошедшее международной проблемой. Она призвала Россию прояснить ситуацию.

28 сентября немецкая газета Der Spiegel сообщила о посещении Меркель Навального в больнице. Согласно публикации, канцлер таким образом проявила свою солидарность с россиянином и готовность «действовать до конца» в расследовании случившегося с ним. По данным журналистов, ежедневно Меркель получает отчеты о состоянии Навального. Официальный представитель МИД России Мария Захарова подчеркнула, что это можно расценить как попытку политизации вопроса.

Алексею Навальному стало плохо 20 августа во время перелета из Томска в Москву, самолет сел в Омске. Там оппозиционер впал в кому. Через несколько дней из омской больницы его перевезли в берлинскую клинику «Шарите». Европейские токсикологи заявили, что отравляющее вещество из группы «Новичок» обнаружено в анализах пациента и на бутылке из-под воды, которую его близкие забрали из номера томского отеля. Российские врачи настаивают, что в ходе исследований не выявили никаких ядов. В сентябре Навальный вышел из комы и был выписан из «Шарите».

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