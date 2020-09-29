Захарова прокомментировала встречу Меркель с Навальным

Визит канцлера Германии Ангелы Меркель к российскому блогеру Алексею Навальному в берлинской клинике «Шарите» расценивается Россией как попытка политизации вопроса. Об этом в интервью радио «Комсомольская правда» заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, передает ТАСС.

По словам дипломата, происходящее «не имеет отношения к желанию найти истину, понять, что произошло, разобраться, оказать содействие в поиске каких-то элементов, из которых можно собрать картину».

Ранее Захарова пожаловалась на способ Германии говорить о состоянии Навального. По ее словам, Москва получает ответы на свои вопросы только через СМИ.

28 сентября немецкая газета Der Spiegel сообщила о посещении Меркель Навального в больнице. Согласно публикации, канцлер таким образом проявила свою солидарность с россиянином и готовность «действовать до конца» в расследовании случившегося с ним. По данным журналистов, ежедневно Меркель получает отчеты о состоянии Навального.

Навальному стало плохо 20 августа во время перелета из Томска в Москву. В первые два дня ему оказывали помощь врачи омской больницы. Они же ввели его в искусственную кому. 22 августа пациента отправили в клинику в Берлине. Европейские токсикологи сделали анализы и заявили, что в крови и моче пациента обнаружены следы отравляющего вещества из группы «Новичок». Их же нашли на бутылке из-под воды, которую его близкие забрали из номера томского отеля. Российские медики отмечали, что не выявили никаких ядов. В сентябре Навальный был выведен из комы и выписан. Реабилитация займет несколько недель, после чего он планирует вернуться в Россию.