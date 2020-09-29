Захарова пожаловалась на способ Германии говорить о Навальном

Официальный представитель МИД России Мария Захарова пожаловалась на способ Германии говорить о состоянии Алексея Навального. Ее цитирует РИА Новости.

По ее словам, Москва получает ответы на свои вопросы только через СМИ. При этом третий запрос России о помощи по делу Навального в ФРГ стали рассматривать только в конце прошлой недели.

«За месяц [мы послали] три запроса. Ни на один из них не получили ответа. Ответ один мы получаем, но опять же через СМИ. Не в письменном виде или каким-то другим образом, а через СМИ», — посетовала дипломат.

Навальному стало плохо 20 августа во время перелета из Томска в Москву. В первые два дня ему оказывали помощь врачи омской больницы. Они же ввели его в искусственную кому. 22 августа пациента отправили в клинику в Берлине.

2 сентября в правительстве ФРГ заявили, что военные токсикологи выявили в организме Навального следы вещества из группы «Новичок», и призвали российское правительство отреагировать на эти сведения. Российские медики отмечали, что не выявили никаких ядов. В сентябре Навальный был выведен из комы и выписан. Реабилитация займет несколько недель, после чего он планирует вернуться в Россию.

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