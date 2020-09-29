Россия предрекла результаты проб Навального

Россия предрекла результаты проб блогера Алексея Навального в предстоящем докладе Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО). Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на комментарий российского МИД.

По мнению внешнеполитического ведомства, биопробы, отобранные техсекретариатом, будут содержать следы вещества из группы «Новичок».

«Принимая во внимание не раз продемонстрированную политическую ангажированность и предвзятость руководства техсекретариата [ОЗХО], не сомневаемся, что в готовящемся докладе об оказании по просьбе ФРГ "технического содействия" будет зафиксировано наличие следов так называемого "Новичка" в биопробах Навального, отобранных техсекретариатом в ходе секретной операции, тщательно скрывавшейся от нас всеми ее участниками», — отметили в ведомстве.

Ранее в сентябре министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что у России нет ответов на запросы по ситуации с Навальным ни со стороны Германии, ни со стороны Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО).

Навальному стало плохо 20 августа во время перелета из Томска в Москву. В первые два дня ему оказывали помощь врачи омской больницы. Они же ввели его в искусственную кому. 22 августа пациента отправили в клинику в Берлине.

2 сентября в правительстве ФРГ заявили, что военные токсикологи выявили в организме Навального следы вещества из группы «Новичок», и призвали российское правительство отреагировать на эти сведения. Российские медики отмечали, что не выявили никаких ядов. В сентябре Навальный был выведен из комы и выписан. Реабилитация займет несколько недель, после чего он планирует вернуться в Россию.