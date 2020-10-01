Кремль заявил о работе ЦРУ с Навальным

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил о работе западных спецслужб с Алексеем Навальным. Его цитирует РИА Новости в четверг, 1 октября.

Комментируя заявления спикера Госдумы Вячеслава Володина, Песков уточнил, что не Навальный работает со спецслужбами, а они с ним. «Я даже могу сказать конкретно: с ним работают специалисты ЦРУ в эти дни. Это не первый раз, когда ему дают разные инструкции», — сказал он.

Пресс-секретарь российского лидера не смог подтвердить информацию председателя нижней палаты парламента о том, что президент РФ Владимир Путин занимался спасением жизни оппозиционера. «Я однозначно знаю, что спасением жизни Навального занимались омские врачи», — отметил Песков.

Ранее в четверг Володин заявил, что Навальный работает со спецслужбами и органами власти западных стран. Он также сообщил, что в России Навального спасали все — от пилотов и врачей до президента.

Навальному стало плохо во время перелета из Томска в Москву 20 августа. Cначала ему оказывали помощь врачи омской больницы, они ввели его в искусственную кому. 22 августа Навального перевезли в немецкую клинику, врачи которой заявили об отравлении россиянина веществом из группы «Новичок». Между тем российские специалисты следов ядов в его организме не обнаружили.

В сентябре Навальный был выведен из комы и выписан из клиники.