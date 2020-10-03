Германия оценила вероятность введения санкций против России из-за Навального

Глава МИД Германии Хайко Маас оценил вероятность введения санкций в отношении России: этот шаг будет неизбежен, если эксперты Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) подтвердят результаты исследований проб Алексея Навального, проведенные в ФРГ. Такое заявление немецкий министр сделал в беседе с t-online в субботу, 3 октября.

«Если результат германской, шведской и французской лабораторий будет подтвержден, то последует ясный ответ ЕС», — рассказал Маас. он также выразил уверенность, что в этом случае санкции будут неизбежны.

Накануне стало известно, что Россия пригласила экспертов Организации по запрещению химического оружия в страну для изучения дела Алексея Навального. Уточняется, что приглашение было отправлено 1 октября. В Москве предложили специалистам ОЗХО взаимодействовать с российскими коллегами.

29 сентября в российском МИД обвинили ОЗХО в политической ангажированности и предвзятости. «Не сомневаемся, что в готовящемся докладе об оказании по просьбе ФРГ "технического содействия" будет зафиксировано наличие следов так называемого "Новичка" в биопробах Навального, отобранных техсекретариатом в ходе секретной операции, тщательно скрывавшейся от нас всеми ее участниками», — указали дипломаты.

Навальному стало плохо 20 августа во время перелета из Томска в Москву. В первые два дня ему оказывали помощь врачи омской больницы. Они же ввели его в искусственную кому. 22 августа пациента отправили в клинику в Берлине.

2 сентября в правительстве ФРГ заявили, что военные токсикологи выявили в организме Навального следы вещества из группы «Новичок», и призвали российское правительство отреагировать на эти сведения. Российские медики отмечали, что не выявили никаких ядов. В сентябре Навальный был выведен из комы и выписан. Реабилитация займет несколько недель, после чего он планирует вернуться в Россию.

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