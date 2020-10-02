Россия пригласила экспертов ОЗХО расследовать дело Навального

Россия пригласила экспертов Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) в страну для изучения дела Алексея Навального. Об этом говорится в сообщении официального представителя МИД России Марии Захаровой на сайте ведомства.

Уточняется, что приглашение было отправлено 1 октября. В Москве предложили специалистам ОЗХО взаимодействовать с российскими коллегами. «Ожидаем, что наше предложение получит позитивный отклик», — заявили на Смоленской площади.

29 сентября в российском МИД обвинили ОЗХО в политической ангажированности и предвзятости. «Не сомневаемся, что в готовящемся докладе об оказании по просьбе ФРГ "технического содействия" будет зафиксировано наличие следов так называемого "Новичка" в биопробах Навального, отобранных техсекретариатом в ходе секретной операции, тщательно скрывавшейся от нас всеми ее участниками», — указали дипломаты.

Ранее в сентябре министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что у России нет ответов на запросы по ситуации с Навальным ни со стороны Германии, ни со стороны Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО).

Навальному стало плохо 20 августа во время перелета из Томска в Москву. В первые два дня ему оказывали помощь врачи омской больницы. Они же ввели его в искусственную кому. 22 августа пациента отправили в клинику в Берлине.

2 сентября в правительстве ФРГ заявили, что военные токсикологи выявили в организме Навального следы вещества из группы «Новичок», и призвали российское правительство отреагировать на эти сведения. Российские медики отмечали, что не выявили никаких ядов. В сентябре Навальный был выведен из комы и выписан. Реабилитация займет несколько недель, после чего он планирует вернуться в Россию.

Истории без цензуры и запретов — в «Ленте дна» в Telegram подписаться



