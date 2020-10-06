Алексей Навальный ответил на вопрос про употребление самогона в селе Кафтанчиково под Томском, после посещения которого его госпитализировали с отравлением. Об этом он рассказал в интервью блогеру и журналисту Юрию Дудю. Ролик опубликован на YouTube.

«Нет, я не пил самогон в Кафтанчиково… Нет. Я искупался в реке и поехал обратно», — сказал он.

Сообщается, что интервью снимали в Берлине, где Навальный находится на реабилитации.

Оппозиционеру стало плохо 20 августа во время перелета из Томска в Москву. В первые два дня ему оказывали помощь врачи омской больницы. 22 августа его отправили в клинику «Шарите» в Берлине.

2 сентября власти ФРГ сообщили, что военные токсикологи выявили в организме Навального следы вещества из группы «Новичок», и призвали российское правительство отреагировать на эти сведения. Российские врачи заявляют, что никаких ядов в анализах не обнаружили. Навальный продолжает находиться в Германии для восстановления организма.

29 сентября в российском МИД обвинили ОЗХО в политической ангажированности и предвзятости. «Не сомневаемся, что в готовящемся докладе об оказании по просьбе ФРГ "технического содействия" будет зафиксировано наличие следов так называемого "Новичка" в биопробах Навального, отобранных техсекретариатом в ходе секретной операции, тщательно скрывавшейся от нас всеми ее участниками», — указали дипломаты.