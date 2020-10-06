Навальный показал себя на видео в интервью Юрию Дудю

Алексей Навальный вместе с супругой Юлией появился в видеоролике и рассказал о своем здоровье в интервью блогеру и журналисту Юрию Дудю. Ролик опубликован на YouTube.

В видео указано, что интервью снимали в Берлине, где Навальный находится на реабилитации. Сначала Дудь показал Алексея и пообщался лично с ним, а затем отдельно с его женой Юлией.

Каждый из них рассказал о том, как переживал полет и первые часы после госпитализации Алексея с самолета, экстренно севшего в Омске. Позже пара вместе сообщила, как к ситуации отнеслись дети Навального.

15 сентября в аккаунте Алексея Навального был опубликован первый пост в Instagram после выхода из комы. На снимке он запечатлен на больничной койке в окружении семьи.

Навальному стало плохо 20 августа во время перелета из Томска в Москву. В первые два дня ему оказывали помощь врачи омской больницы. 22 августа его отправили в клинику «Шарите» в Берлине.

2 сентября власти ФРГ сообщили, что военные токсикологи выявили в организме Навального следы вещества из группы «Новичок», и призвали российское правительство отреагировать на эти сведения. Российские врачи заявляют, что никаких ядов в анализах не обнаружили. Навальный продолжает находиться в «Шарите» для восстановления организма.