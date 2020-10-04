Дмитрий Киселев призвал судить Навального за клевету

Телеведущий Дмитрий Киселев призвал судить Алексея Навального за клевету, когда тот вернется в Россию после лечения. Об этом журналист написал в воскресенье, 4 октября, в своем Telegram-канале.

По его словам, в рамках следствия необходимо изучить все обстоятельства дела, запросив документы из берлинской клиники «Шарите».

«Цель процесса — установление истины. Вот вам и расследование, которого столь остро требуют европейцы. Навальный, домой!» — заключил телеведущий.

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Ранее Киселев переночевал в номере гостиницы Xander в Томске, в котором останавливался Алексей Навальный незадолго до того, как ему стало плохо. По мнению ведущего, если бы это вещество действительно использовалось в комнате, попасть в нее «можно было бы только в глухом костюме химзащиты с автономной системой жизнеобеспечения» — при этом Киселев вел репортаж в халате. Он также добавил, что увиденная им в Томске картина контрастирует с тем, что происходило в Солсбери, «когда англичане сочли, что им нужно защищаться от "Новичка"».

Навальный почувствовал себя плохо 20 августа во время перелета из Томска в Москву, самолет экстренно посадили в Омске. Россиянин впал в кому и несколько дней пролежал в городской больнице, после чего его перевезли в Берлин. Европейские токсикологи сделали анализы и заявили, что в крови и моче пациента обнаружены следы отравляющего вещества из группы «Новичок». Их же нашли на бутылке из-под воды, которую его близкие забрали из номера томского отеля.

Российские медики отмечали, что не выявили никаких ядов. В сентябре Навальный был выведен из комы и выписан. Реабилитация займет несколько недель, после чего он планирует вернуться в Россию.