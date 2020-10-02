Доктор Мясников ответил на обвинения Навального в адрес омских врачей

Главврач столичной больницы №71 и телеведущий Александр Мясников возмутился обвинениями Алексея Навального в адрес омских докторов. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

По словам Мясникова, если бы российские врачи хотели смерти Навального, он бы «еще в первый день сдох». «Я не стану задавать глупые вопросы, типа: "у тебя совесть есть?!" или: "ты что, ***** ?!" и так ясно, что на первый вопрос ответ "нет" и на второй — "да"», — ответил телеведущий.

Мясников подчеркнул, что имеет право высказать свое «возмущение и отвращение». По мнению телеведущего, Навальный должен ответить по закону за клевету и оскорбления.

Ранее немецкие СМИ сообщили о желании Навального вернуться в Россию. По его словам, он не боится возвращаться. Он подчеркнул, что его главной задачей является остаться «парнем, который не боится». В интервью Навальный также рассказал, что главный врач больницы в Омске, куда блогер был изначально госпитализирован, хуже, чем тайные агенты, которые убивают людей. «Люди, которые называют себя врачами и готовы ждать, пока я умру — ненавижу ли я их? Наверное», — сказал блогер и подчеркнул, что таких людей нужно судить справедливым судом.

Навальному стало плохо во время перелета из Томска в Москву 20 августа. Cначала ему оказывали помощь врачи омской больницы, они же ввели его в искусственную кому. 22 августа Навального перевезли в немецкую клинику, врачи которой заявили об отравлении россиянина веществом из группы «Новичок». Между тем российские специалисты в ходе обследований следы ядов в его организме не обнаружили.