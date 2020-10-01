В России назвали обвинения Навального «аморальными»

Постпред России при ООН Василий Небензя назвал обвинения Алексея Навального в адрес президента страны Владимира Путина «аморальными». Об этом сообщает «Интерфакс».

«Я даже не берусь спрашивать, зачем это нужно Путину. Я имею в виду, что это абсурдно в принципе. Но я бы сказал, что даже заявления не только со стороны Навального, но и многие другие заявления, которые мы слышим по этому поводу, они оскорбительны. Аморально даже намекать», — заявил российский дипломат, комментируя заявление Навального о том, что к его отравлению якобы причастно российское руководство.

Небензя также призвал Германию сотрудничать с Россией по данному вопросу, а не в спешке составлять письма с запросом на брифинг в ООН по ситуации с Навальным.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил о работе западных спецслужб с Алексеем Навальным. По его словам, с Навальным работают специалисты из ЦРУ. Песков также добавил, что это не первый раз, когда Навальному дают разные инструкции иностранные спецслужбы.

Навальному стало плохо 20 августа во время перелета из Томска в Москву, самолет посадили в Омске. Первые два дня помощь ему оказывали врачи в местной больнице. 22 августа его перевезли в берлинскую клинику «Шарите», специалисты которой заявили об обнаружении в организме Навального вещества из группы «Новичок». Российские медики следов отравления не обнаружили. Кремль неоднократно выражал желание разобраться в случившемся.

В сентябре Навальный был выведен из комы и выписан из клиники. Немецким журналистам он заявил о желании вернуться в Россию.