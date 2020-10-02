Познер назвал Навального политическим оппортунистом

Журналист и телеведущий Владимир Познер прокомментировал обвинения Алексея Навального в адрес омских докторов. Его слова опубликованы на сайте «Познер Online».

По мнению Познера, «Навальный выжимает из создавшейся ситуации все, что может». Телеведущий подчеркнул, что после заявлений Навального не стал относиться к нему по-другому, и назвал его политическим оппортунистом.

«Странно, правда, что он делает такие заявления. Ведь если бы хотели его убить, то легко было бы сделать это в больнице, легко было бы не выпустить его в Германию, это же очевидно», — заключил Познер.

Ранее Навальный дал интервью немецким СМИ, в котором в том числе заявил, что главврач больницы в Омске хуже тайных агентов, которые убивают людей. На его высказывание ответил главврач московской больницы №71, телеведущий Александр Мясников. Он написал, что у Навального нет совести и что он должен ответить по закону за клевету и оскорбления. Омские медики подчеркнули, что не планируют привлекать его к ответственности за обвинения.

Навальному стало плохо во время перелета из Томска в Москву 20 августа. Cначала ему оказывали помощь врачи омской больницы, они ввели его в искусственную кому. 22 августа Навального перевезли в немецкую клинику, врачи которой заявили об отравлении россиянина веществом из группы «Новичок». Российские специалисты утверждают, что следов ядов в его организме не обнаружили.