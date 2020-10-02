Кадыров предложил считать себя заказчиком отравления Навального

Глава Чечни Рамзан Кадыров предложил считать себя заказчиком отравления Алексея Навального. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

По мнению Кадырова, если бы Навальный назвал его исполнителем или заказчиком отравления, это не выглядело бы так нелепо. «Подумай об этом, дарю идею», — предложил он.

Кадыров также призвал Навального быть человеком, который любит свою родину, «а не поливает ее грязью». Он отметил, что оппозиционеру не стоит преследовать личные корыстные цели и «пиарить свою персону».

Глава Чечни считает, что если бы Навального хотели убить в России, то его не стал бы спасать ни один врач, а самолету из Германии не разрешили бы сесть в аэропорту Омска. «Ты просто очередная игрушка в руках тех, кто желает развала России. Финал у таких погремушек один — от них избавляются владельцы», — написал Кадыров, добавив, что оппозиционер еще вспомнит его слова.

Ранее Навальный дал интервью немецкому журналу Der Spiegel, в котором заявил, что главврач больницы в Омске хуже тайных агентов, которые убивают людей. Он также утверждает, что к случившемуся с ним причастно российское руководство. На публикацию отреагировало омское медицинское сообщество. В заявлении говорится, что занимавшиеся лечением Навального врачи справились со своей задачей. Они также предложили привлечь блогера к ответственности за обвинения в адрес медиков.

Навальному стало плохо на борту самолета, летевшего из Томска в Москву 20 августа. Лайнер экстренно сел в Омске, Навального госпитализировали в местную больницу и ввели в искусственную кому. 22 августа пациента транспортировали в немецкую клинику, европейские медики заявили о том, что он отравлен веществом из группы «Новичок». Российские специалисты утверждали, что не обнаружили в организме пациента следов ядов.