Омские врачи ответили на обвинения Навального

Омское медицинское сообщество считает, что занимавшиеся лечением Алексея Навального врачи справились с поставленной задачей, несмотря на «шумиху» вокруг пациента. Однако привлекать Навального к ответственности за его обвинения в адрес медиков и сравнение их с «агентами, убивающими людей» там не планируют. Об этом говорится в заявлении, опубликованном на сайте омского отделения профсоюза.

«Только врачебное милосердие и понимание того, что пациент не так давно пережил непростой период в жизни, останавливают нас в самых жестких оценках сказанного и от процессуальных действий. Оскорбление нанесено не только докторам отдельно взятой больницы, но и всей омской медицине», — ответили врачи. Тот факт, что Навальный идет на поправку, в омской больнице скорой медицинской помощи №1 считают заслугой российских медиков.

Также в заявлении отмечается, что случай Навального был неординарным, но и не самым уникальным. «Навальному еще предстоит переосмыслить произошедшее, равно как и скорректировать привычки, стать более внимательным к своему здоровью», — подчеркнули медики.

Ранее Навальный дал интервью немецким СМИ, в котором, в частности, рассказал, что главврач больницы в Омске хуже тайных агентов, которые убивают людей. На высказывания оппозиционера ответил главврач московской больницы №71, телеведущий Александр Мясников. Он заявил, что если бы российские врачи хотели смерти Навального, тот бы «еще в первый день сдох». Медик уверен, что Навальный должен ответить по закону за клевету и оскорбления.

Навальному стало плохо на борту самолета, летевшего из Томска в Москву 20 августа. Лайнер экстренно сел в Омске, Навального госпитализировали в местную больницу и ввели в искусственную кому. 22 августа пациента транспортировали в немецкую клинику, европейские медики заявили о том, что он отравлен веществом из группы «Новичок». Российские специалисты утверждали, что не обнаружили в организме пациента следов ядов.