Ассоциация заслуженных врачей России ответила на обвинения Навального

Обвинения Алексея Навального в адрес омских врачей и сравнения с «агентами, убивающими людей», кощунственны и не допустимы. Об этом заявили в Национальной ассоциации заслуженных врачей России, сообщение опубликовано на сайте организации.

«Все врачебное сообщество возмущено и считает недопустимым оскорблять врачей, спасающих жизни», — говорится в сообщении.

Авторы письма сравнивают Навального с волком, сбросившим овечью шкуру, который не переживает за интересы страны и соотечественников. По их мнению, Навальный ведет грязную политическую игру, а его высказывания выглядят как написанные заранее и «явно не преследуют цели улучшить отношения международного сообщества с Россией».

Подчеркивается, что российские врачи не только спасли Навальному жизнь, но и передали результаты исследований и анализов пациента немецким коллегам, а те высоко оценили их профессионализм. В ассоциации добавили, что омские врачи вправе потребовать от Навального публичных извинений, и выразили готовность поддержать их в случае обращения в суд.

Ранее Алексей Навальный дал интервью немецким СМИ, в котором в том числе рассказал, что главврач больницы в Омске хуже тайных агентов, которые убивают людей. На высказывания оппозиционера ответил главврач московской больницы №71, телеведущий Александр Мясников — он заявил, что если бы российские врачи хотели смерти Навального, тот бы «еще в первый день сдох», и указал, что у пациента нет совести и он «*****». Медик уверен, что Навальный должен ответить по закону за клевету и оскорбления.

Навальному стало плохо на борту самолета, летевшего из Томска в Москву 20 августа. Лайнер экстренно сел в Омске, Навального госпитализировали в местную больницу и ввели в искусственную кому. 22 августа пациента транспортировали в немецкую клинику, европейские медики заявили о том, что он отравлен веществом из группы «Новичок». Российские специалисты утверждали, что не обнаружили в организме пациента следов ядов.