Песков отреагировал на угрозы Навального судом

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не стал комментировать заявление Алексея Навального о планах подать к нему судебный иск. Реакцию представителя Кремля на угрозу судебного разбирательства приводит ТАСС в пятницу, 2 октября.

Песков попросил журналистов перечитать сделанное им накануне высказывание относительно заявлений Навального. Он подчеркнул, что уже обозначал свою позицию.

1 октября Песков заявил, что с Навальным работают сотрудники ЦРУ США, которые дают ему некие инструкции. Комментируя слова Навального о том, что к случившему с ним причастно руководство России, Песков отметил, что подобные обвинения безосновательны и недопустимы.

Навальный после этого заявил о намерении подать в суд на пресс-секретаря президента. Он также потребовал опубликовать доказательства его работы с американской спецслужбой.

Навальному стало плохо во время перелета из Томска в Москву 20 августа. Cначала ему оказывали помощь врачи омской больницы, они ввели его в искусственную кому. 22 августа Навального перевезли в немецкую клинику, врачи которой заявили об отравлении россиянина веществом из группы «Новичок». Российские специалисты утверждают, что следов ядов в его организме не обнаружили.