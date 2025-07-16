На фестивале в Баку заменили популярных российских ведущих

Shot: Фестиваль Dream Fest 2025 в Баку отказался от ведущих Биковича и Тодоренко

Международный музыкальный фестиваль Dream Fest 2025 отказался от российских ведущих. Об этом пишет Telegram-канал Shot.

Изначально в качестве ведущих мероприятия были анонсированы российско-сербский актер Милош Бикович и телеведущая Регина Тодоренко. По информации источника, зрители из России начали массово сдавать билеты на фестиваль, после чего организаторы решили сменить россиян на местных знаменитостей — актера Мурада Дадашова и продюсера Хуснию Магеррамову.

14 июля сообщалось, что российские туристы решили массово отказаться от посещения Dream Fest 2025 в Баку после того, как организаторы отменили выступления на нем отечественных звезд. Слушатели возмутились из-за того, что с лайн-апа мероприятия убрали известнейших российских артистов, таких как «Руки Вверх!», Клава Кока, Егор Крид, Ани Лорак, Алсу, Стас Пьеха. На их место поставили малоизвестных местных исполнителей.

Ранее стало известно, что Баку отменил все культурные мероприятия, которые были запланированы к проведению в Азербайджане российскими предприятиями. В черный список попали концерты, фестивали, спектакли и выставки.