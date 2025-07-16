Россиянам запретили покупать недвижимость в одной стране

Финляндия запретила россиянам сделки с недвижимостью

Финляндия запретила россиянам и белорусам сделки с недвижимостью в стране. Соответствующий запрет вступил в силу 15 июля, об этом сообщил министр обороны Финляндии Антти Хяккянен в соцсети X.

«Это важная реформа, которую слишком долго откладывали», — написал глава ведомства. Он добавил, что рад принятию и вступлению в силу закона. По словам Хяккянена, мера должна помочь укрепить безопасность страны.

Правительство Финляндии внесло в парламент законопроект о введении запрета на покупку недвижимости для россиян и белорусов в феврале 2025 года. В документе говорилось, что граждане этих стран могут представлять угрозу национальной безопасности Финляндии.

Ранее Латвия также запретила гражданам России и Белоруссии совершать сделки с недвижимостью в стране.