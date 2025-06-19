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19:40, 19 июня 2025Экономика

Россиянам запретили покупать недвижимость в одной стране

Латвия запретила покупать россиянам недвижимость в стране
Александра Качан (Редактор)

Фото: Milan Zmátlo / Unsplash

Латвия запретила гражданам России и Белоруссии покупать недвижимость в стране. В окончательном, третьем чтении закон поддержали 69 депутатов Сейма, против выступили восемь депутатов. Об этом пишет LSM+.

Помимо граждан, запрет коснется юридических лиц, зарегистрированных в России или Белоруссии, и юридических лиц, в которых гражданам этих стран принадлежит не менее 25 процентов акций уставного капитала, где они являются бенефициарами. Он также распространится на юридические структуры, созданные в упомянутых странах. Ограничение будет действовать на сделки, заключенные после вступления закона в силу.

Исключением станут случаи, когда имущество наследуется родственниками или признается собственностью через суд. Запрет не будет действовать и при приобретении единственного жилья, если покупатель имеет постоянный вид на жительство, выданный до вступления закона в силу, либо он имел или после вступления закона в силу получил в Латвии статус постоянного жителя Евросоюза.

Ранее правительство Финляндии внесло законопроект, предлагающий запретить россиянам покупку жилья. Министерство обороны страны считает, что граждане России могут представлять угрозу национальной безопасности.

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    Россиянам запретили покупать недвижимость в одной стране

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