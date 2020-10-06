Алексей Навальный описал ощущения в коме. Он находился «в полной отключке», получал препараты и видел галлюцинации. Об этом он рассказал в интервью блогеру и журналисту Юрию Дудю. Ролик опубликован на YouTube.

«18 дней я был жестко на наркоте, потом меня снимали с этой наркоты. Поэтому я испытал полусмерть, потом кому, а потом еще и наркотические галлюцинации, весь этот наркотрип, прям как в Пелевине или в "Страх и ненависть в Лас-Вегасе", по полной программе», — вспоминает Навальный.

При этом он отметил, что чувствовал себя очень плохо, «не как в книжках». «Я не верю, что кто-то платит за это [наркотики] деньги», — поделился Навальный.

Навальному стало плохо на борту самолета, летевшего из Томска в Москву 20 августа. Лайнер экстренно сел в Омске. Навального госпитализировали в местную больницу и ввели в искусственную кому. 22 августа пациента транспортировали в немецкую клинику «Шарите», европейские медики заявили о том, что он отравлен веществом из группы «Новичок».

2 сентября власти ФРГ сообщили, что военные токсикологи выявили в организме Навального следы вещества из группы «Новичок», и призвали российское правительство отреагировать на эти сведения. Российские врачи заявляют, что никаких ядов в анализах не обнаружили. Также, по словам представителя МИД России Марии Захаровой, российской стороне никаких доказательств отравления до сих пор предоставлено не было.