Захарова оценила развитие ситуации с Навальным

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала обвинения со стороны западных стран в связи с развитием ситуации с Алексеем Навальным. Об этом она заявила в эфире YouTube-канала «Соловьев Live».

Захарова отметила, что складывается впечатление, что сценарий всего этого инцидента написан заранее. По ее словам, ситуация с Навальным стала очевидно политизированной. Представитель МИД рассказала, что никаких доказательств отравления до сих пор предоставлено не было. Она также добавила, что в Германии так и не дали ответа ни на официальные запросы Генпрокуратуры России, ни на обращения российских медиков.

Ранее Институт фармакологии и токсикологии бундесвера засекретил анализы Алексея Навального. Официальный представитель Медико-санитарной службы Германии заявил, что из соображений безопасности немецкая сторона считает недопустимой передачу этой информации российским властям.

В начале сентября немецкие власти заявили, что Навальный, госпитализированный двумя неделями ранее после экстренной посадки следовавшего в Москву из Томска самолета, был отравлен ядом из группы «Новичок». Канцлер Ангела Меркель потребовала от России провести всестороннее расследование случившегося и предупредила о возможности введения дополнительных санкций.