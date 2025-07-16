Tagesschau: Мальта выступила против нового пакета антироссийских санкций ЕС

Помимо Словакии, Мальта также выступила против нового пакета антироссийских санкций Европейского союза (ЕС). Об этом сообщает Tagesschau со ссылкой на дипломатов.

Отмечается, что новые санкции были направлены на то, чтобы Россия получала меньше доходов от экспорта нефти в третьи страны, и включали в себя ограничения цен на российскую нефть и запрет судоходным компаниям транспортировать нефть из России по более высоким ценам.

По словам дипломатов, Мальта опасается серьезных убытков для своих судоходных компаний, если потолок цен на нефть будет слишком сильно снижен.

Ранее ЕС принял решение ввести новые антироссийские санкции, которые затронули девять физических лиц и шесть организаций. В частности, под санкции подпали ФГУП «Российская телевизионная и радиовещательная сеть» и Ассоциация журналистов БРИКС.