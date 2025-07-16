Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
09:41, 16 июля 2025Бывший СССР

На Украине рассказали о проблемах с американскими ракетами

Скибицкий: Американские Tomahawk бесполезны для Украины без бомбардировщиков
Анастасия Дубова (редактор отдела БСССР)

Фото: U.S. Navy / Mass Communication Specialist 3rd Class Kallysta Castillo / Handout / Reuters

Ракеты Tomahawk бесполезны для Украины без стратегических бомбардировщиков. Такое заявление сделал заместитель начальника Главного управления разведки (ГУР) Украины Вадим Скибицкий, передает УНИАН в своем Telegram-канале.

«Даже если США передадут Украине ракеты Tomahawk, их будет сложно применять из-за отсутствия у ВСУ стратегических бомбардировщиков», — сказано в публикации.

Он отметил, что Украина также обсуждает с США снятие ограничений на ракеты ATACMS с дальностью 300 км, способные нести 500 кг взрывчатки и наносить значительный урон.

Ранее военный эксперт Сергей Глазунов в разговоре с «Лентой.ру» напомнил, что американский президент Дональд Трамп вычеркнул ракеты Tomahawk, способные долетать до Москвы и Питера, из списка для передачи Вооруженным силам Украины (ВСУ). Эксперт предположил, что такое решение лидера США связано с нежеланием начинать боевые действия с Россией.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Неизвестные на «Приоре» открыли стрельбу по дагестанскому бойцу ММА. Он получил пять ранений, но выжил

    В России поймали собиравших деньги ВСУ членов кол-центров

    Шойгу прокомментировал соглашение Трампа и ЕС по вооружению Украины

    В многоквартирном жилом доме в российском регионе прогремел взрыв

    Потери финского перевозчика из-за забастовок оценили

    Россиянка описала поездку из Адлера в пассажирском поезде словами «табло завешено тряпкой»

    «Ростех» испытал аппаратуру для межпланетных перелетов

    Появилось новое видео с места нападения на российского бойца ММА

    Возбуждено дело из-за нападения на российского бойца ММА

    На фестивале в Баку заменили популярных российских ведущих

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости