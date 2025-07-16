На Украине рассказали о проблемах с американскими ракетами

Скибицкий: Американские Tomahawk бесполезны для Украины без бомбардировщиков

Ракеты Tomahawk бесполезны для Украины без стратегических бомбардировщиков. Такое заявление сделал заместитель начальника Главного управления разведки (ГУР) Украины Вадим Скибицкий, передает УНИАН в своем Telegram-канале.

«Даже если США передадут Украине ракеты Tomahawk, их будет сложно применять из-за отсутствия у ВСУ стратегических бомбардировщиков», — сказано в публикации.

Он отметил, что Украина также обсуждает с США снятие ограничений на ракеты ATACMS с дальностью 300 км, способные нести 500 кг взрывчатки и наносить значительный урон.

Ранее военный эксперт Сергей Глазунов в разговоре с «Лентой.ру» напомнил, что американский президент Дональд Трамп вычеркнул ракеты Tomahawk, способные долетать до Москвы и Питера, из списка для передачи Вооруженным силам Украины (ВСУ). Эксперт предположил, что такое решение лидера США связано с нежеланием начинать боевые действия с Россией.