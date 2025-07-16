Китайскую студентку наказали за связь с украинским киберспортсменом

SCMP: В Китае студентку могут отчислить за связь с украинским киберспортсменом

Китайская студентка оказалась под угрозой исключения из университета из-за интимной связи с украинским киберспортсменом. Об этом пишет издание South China Morning Post (SCMP).

Сообщается, что 21-летняя девушка провела ночь с 37-летним бывшим профессиональным игроком в Counter-Strike Данилом Тесленко, известным под ником «Zeus», когда тот посещал мероприятие в Шанхае в декабре прошлого года. По данным издания, Тесленко опубликовал интимные видео и фотографии себя и девушки в своей фан-группе и, как утверждается, назвал ее «легкодоступной».

8 июля представитель Даляньского политехнического университета заявил, что девушка может быть отчислена за «дисциплинарный проступок». Он сослался на дисциплинарные правила, согласно которым студентка «ненадлежащим образом общалась с иностранцами и нанесла ущерб национальному достоинству и репутации учебного заведения».

Отмечается, что решение университета вызвало недовольство общественности и спровоцировало обвинения во вторжении в частную жизнь девушки, личные данные которой были опубликованы представителями вуза.

Ранее сообщалось, что в Зимбабве арестовали девушку, которая вместе с подельниками организовала похищение своего бывшего бойфренда.