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05:13, 16 июля 2025Из жизни

Девушка похитила и изнасиловала бывшего бойфренда

Никита Савин
Никита Савин

Фото: oneinchpunch / Shutterstock / Fotodom

В Зимбабве арестовали девушку, которая вместе с подельниками организовала похищение бывшего бойфренда, отвезла его в отель и изнасиловала. Об этом сообщает местная газета The Herald.

Инцидент произошел в субботу, 12 июля, в столице страны Хараре. Утром 26-летняя Аманда Чизанга Чаканюка явилась в дом к бывшему возлюбленному — 38-летнему Линосу Гапанге. Девушку сопровождали пятеро спутников. Они обвинили Гапангу в том, что он изнасиловал Чаканюку, после чего она забеременела.

Мужчину затолкали в автомобиль и отвезли в отель на окраине города. Там его притащили в номер, который сняла Чаканюка, и заставили заняться с ней незащищенным сексом, чтобы «развеять колдовство». После этого подельники девушки отобрали у Гапанги 142 доллара США (11 тысяч рублей) и скрылись, бросив его в отеле.

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Чаканюку арестовали. Ей и ее подельникам предъявлены обвинения в похищении и ограблении.

В августе 2023 года сообщалось, что в Индии девушка похитила бывшего бойфренда и заставила жениться на себе. Мужчина дал согласие на брак под пытками.

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