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10:49, 21 августа 2023Из жизни

Девушка похитила бывшего бойфренда и заставила его на себе жениться

В Индии девушка похитила бывшего бойфренда и заставила его на себе жениться

Фото: Fernanda Nuso / Unsplash

В индийском городе Ченнай, штат Тамилнад, 27-летняя девушка похитила бывшего партнера в попытках заставить его на себе жениться. Об этом сообщает DT Next.

Девушка Саундарья состояла в отношениях с 31-летним Партибаном несколько лет. Они расстались в конце 2022 года. После разрыва Партибан сошелся с бывшей возлюбленной, с которой встречался до Саундарьи, и вскоре женился на ней.

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Узнавшая о свадьбе бывшего бойфренда девушка пришла в ярость и задумала похитить его. Вместе с матерью, двоюродным братом и дядей она подкараулила Партибана у его квартиры и силой посадила в машину. Мать мужчины, ставшая свидетельницей произошедшего, попыталась преградить путь Саундарье и ее родственникам, но те стали на нее нападать. Тогда женщина отступила и обратилась в полицию.

В это время Партибана привезли к храму, где его заставили надеть на Саундарью мангалсутру — ожерелье, которые жених по индуистскому обычаю дарит невесте на свадьбе. Спустя некоторое время на помощь к мужчине прибыла полиция, выследившая похитителей с помощью камер видеонаблюдения. Саундарья и ее родственники были задержаны. Ведется дальнейшее расследование.

Ранее сообщалось, что бухгалтер из Китая присвоила 4,8 миллиона юаней, принадлежавшие компании, в которой она работала, и потратила их на приворот бойфренда. Женщина утверждает, что обряды помогли наладить ее личную жизнь, так как мужчина остался с ней.

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    Алиса Удовик
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