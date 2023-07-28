Бухгалтер потратила 60 миллионов рублей компании на приворот бойфренда

В Китае бухгалтер потратила 4,8 миллиона юаней компании на приворот бойфренда

Бухгалтер из Китая по фамилии Ван присвоила 4,8 миллиона юаней (60 миллионов рублей), принадлежавшие компании, в которой она работала, и потратила их на приворот бойфренда. Об этом сообщает South China Morning Post.

Женщина начала незаконно выводить деньги компании в марте 2018 года. В тот момент она находилась на грани расставания с партнером. Намереваясь снова влюбить в себя мужчину, Ван обратилась к духовному наставнику по фамилии Чжан, который пообещал вернуть расположение бойфренда благодаря проведению религиозных обрядов. За проделанную работу бухгалтер заплатила Чжану 400 тысяч юаней (пять миллионов рублей). Позже Ван познакомилась с другим наставником по фамилии Чэнь. Он убедил женщину, что сможет заставить бойфренда влюбиться в нее еще сильнее, если проведет обряды черной магии. Ван поверила наставнику и начала посещать его сеансы. За работу Чэня она перечислила ему в общей сложности 3,9 миллиона юаней (49,1 миллиона рублей).

Начальник Ван раскрыл ее преступления в августе 2022 года. Обнаружив, что подчиненная украла состояние компании, он сразу заявил в полицию. В ходе расследования выяснилось, что бухгалтер также купила на похищенные средства несколько дорогих сумок и предметов гардероба. Ван была арестована.

Во время допроса женщина заявила, что не жалеет о содеянном. Она утверждает, что обряды помогли наладить ее личную жизнь, так как бойфренд остался с ней.

Ранее сообщалось, что житель Китая, попавшийся на краже денег из ящика для пожертвований в храме, заявил полицейским, что Будда показал ему одобрительный жест. Мужчину арестовали на 12 дней за кражу чужого имущества.