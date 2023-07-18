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13:09, 18 июля 2023Из жизни

Мужчина объяснил кражу из храма одобрительным жестом Будды

В Китае мужчина попался на краже из храма и заявил, что Будда разрешил ему похитить деньги

Фото: Wilson Chu / Reuters

В китайской провинции Цзянси мужчина, попавшийся на краже денег из ящика для пожертвований в храме, заявил полицейским, что Будда показал ему одобрительный жест. Об этом сообщает Jimu News.

Сотрудники правоохранительных органов, прибывшие на место происшествия после сообщения о краже, обратили внимание на подозрительного мужчину в черно-красной футболке, который бродил вокруг ящика для пожертвований и заглядывал в него. Как выяснилось, его зовут Е Моу, он живет по соседству и часто бывает в храме. После допроса мужчина признался, что деньги из ящика «одолжил» именно он.

Однажды, стирая одежду в пруду, Е Моу заметил, что пожертвования остались без присмотра. Тогда он решил похитить деньги, чтобы решить свои финансовые трудности. Кража осталась незамеченной, и мужчина решил ее повторить. Перед этим он помолился Будде, пообещал, что вернет «одолженные» средства, и тот, по его словам, показал ему знак «ОК», якобы разрешая позаимствовать деньги из ящика.

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    Алиса Дмитриева
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