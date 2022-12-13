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21:00, 13 декабря 2022Из жизни

Мужчина ограбил банк и магазин от скуки

Times Now News: ограбивший банк и магазин мужчина объяснил свои действия скукой

Фото: Orange County Sheriff's Office

Житель американского штата Флорида ограбил банк и магазин при автомобильной заправке в городе Орландо и объяснил свои действия скукой. Об этом сообщает Times Now News.

Около 9:30 утра полицейские прибыли в банк после сообщения, что злоумышленник передал кассиру лист бумаги с напечатанными на нем словами «Нападение» и «Деньги». Кассир поверил в то, что грабитель вооружен, и отдал ему наличные, после чего нападавший скрылся.

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Спустя два дня около семи часов вечера подозреваемый зашел в магазин при автомобильной заправке. Он передал продавцу записку, в которой говорилось: «Отдайте мне все деньги и пачку сигар, пожалуйста». В ходе ограбления, которое прошло успешно, нападавший держал руки в карманах. Полицейские предположили, что таким образом мужчина пытался изобразить, что вооружен.

Когда через две минуты на место происшествия прибыли сотрудники правоохранительных органов, они увидели, что грабитель стоит перед заправкой с похищенными деньгами и сигаретами. Задержанным оказался 45-летний Николас Запатер-Ламадрид. Он признал вину в совершении преступлений и заявил, что пошел на ограбления, так как ему было скучно.

В ходе обоих ограблений мужчина был в одной и той же черной шапке с надписью «Полиция» и солнечных очках. Преступника арестовали.

Ранее сообщалось, что жительница США от скуки из-за введенного в связи с пандемией COVID-19 режима строгой изоляции решила ежедневно пробегать марафонскую дистанцию. В итоге она за 95 дней преодолела около четырех тысяч километров и попала в Книгу рекордов Гиннесса.

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Алиса Дмитриева
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