Женщина от скуки пробежала четыре тысячи километров за 95 дней

Жительница США от скуки из-за введенного в связи с пандемией COVID-19 режима строгой изоляции решила ежедневно пробегать марафонскую дистанцию. В итоге она за 95 дней преодолела около четырех тысяч километров и попала в Книгу рекордов Гиннесса, сообщает информационное агентство UPI.

Алисса Кларк рассказала, что в марте 2020 года жила в Италии. Тогда власти страны впервые ввели локдаун из-за пандемии COVID-19. Вскоре американка обнаружила, что летние марафоны, к которым она готовилась, отменены.

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Во время локдауна Кларк решила каждый день пробегать марафонскую дистанцию (42 километра — прим. «Ленты.ру»). Она рассчитывала, что проект продлится 15 дней, но не стала прекращать его по истечении этого срока. Женщина продолжала находить время для ежедневных марафонов даже после возвращения в США.

В некоторые дни американка использовала беговую дорожку, но бегала и на улице, когда у нее появлялась такая возможность. В конце концов, за 95 дней она пробежала 95 марафонских дистанций. Женщина отметила, что начала и 96-ю пробежку, но решила остановиться на полпути из-за плохого самочувствия. Позже оказалось, что американка заболела COVID-19.

«Я всегда говорила, что перестану бегать, как только появится риск того, что я стану лишней обузой для медицинской системы. Поэтому как только состояние моего здоровья ухудшилось, я прекратила пробежки», — пояснила она.

Вскоре Кларк получила сообщение от организации «Гиннес. Мировые рекорды», в котором ее уведомили, что она побила рекорд по наибольшему числу последовательных дней с марафонскими пробежками.

«Я горжусь тем, что побила этот рекорд, но надеюсь, что кто-нибудь вскоре начнет бегать и добьется еще лучшего результата», — сказала американка.

Ранее сообщалось, что британец случайно пробежал марафон, записавшись на него по ошибке. В итоге британцу разрешили перенести свою запись об участии на другое мероприятие, но ему пришлось одолеть дистанцию в два раза длиннее.