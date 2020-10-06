Разработчик «Новичка» оценил внешний вид Навального во время интервью Дудю

Алексей Навальный не выглядит человеком, который пережил фосфорное отравление. Так его внешний вид оценил один из разработчиков боевого отравляющего вещества «Новичок» Леонид Ринк, передает РИА Новости.

По словам специалиста, оппозиционер в интервью российскому журналисту Юрию Дудю был похож на человека, оправившегося после пищевого отравления или комы от диабета, но никак не фосфорного отравления.

«По внешнему виду скажу — как нормальный вид после "пищевки" (пищевого отравления — прим. «Ленты.ру»). Это очевидно. Что, мы теперь после каждого насморка у Навального будем большие обсуждения устраивать? Сейчас говорить про следы фосфорного отравления? Если его не было. Давайте лучше с врачами говорить, как выглядят люди после естественной комы сахарной [от сахарного диабета]. Как они выглядят через неделю? Так и выглядят», — сказал Ринк.

Ранее в сети появилось интервью Навального Дудю. В нем оппозиционер изложил свою версию о пережитом на борту самолета, летевшего из Томска в Москву, и возможном способе попадания вещества из группы «Новичок» в его организм. Отвечая на вопрос журналиста о том, как яд мог попасть в организм, Навальный сказал, что он мог быть где угодно — например, на одежде.

Навальному стало плохо 20 августа во время перелета из Томска в Москву. В первые два дня ему оказывали помощь врачи омской больницы. Они же ввели его в искусственную кому. 22 августа пациента отправили в клинику в Берлине, врачи которой заявили об обнаружении в организме Навального следов вещества из группы «Новичок». В сентябре Навальный был выведен из комы и выписан. По словам блогера, после реабилитации он намерен вернуться в РФ.