Создатель «Новичка» опроверг наличие боевого вещества в организме Навального

Лаборатории Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) не обнаружили в организме Алексея Навального фосфорный фрагмент, который бы указывал на применение боевого отравляющего вещества «Новичок». Об этом в разговоре с РИА Новости заявил один из создателей нервно-паралитической системы Леонид Ринк.

Он пояснил, что «слышал по западным источникам» об амидном следе в пробах Навального. «Пыжиться можно, а второго компонента, фосфорного, нет. Хоть раздавитесь — нет», — сказал Ринк, опровергая выводы экспертов ОЗХО.

Разработчик боевого вещества отметил, что если бы «Новичок» попал в организм, то фосфорный фрагмент «гораздо дольше бы держался, нежели амидный». Сейчас же искать какие-либо следы вещества у оппозиционера поздно, поскольку их уже нет. «Прошло столько недель, что как говорится, клиент уже давно "чист"», — добавил Ринк.

6 октября ученый оценил вид Навального, который дал интервью журналисту Юрию Дудю. По его словам, оппозиционер не выглядит человеком, который пережил фосфорорганическе отравление. Обычно так выглядит человек, поправившийся после пищевого отравления или комы от диабета, уточнил Ринк.

В тот же день британское подразделение ОЗХО подтвердило наличие яда группы «Новичок» в анализах Навального. Найденное вещество имеет характеристики, аналогичные токсичным химикатам, однако не включено в список Приложения к Конвенции по химическим веществам.

Навальному стало плохо 20 августа во время перелета из Томска в Москву. В первые два дня ему оказывали помощь врачи омской больницы. Они же ввели его в искусственную кому. 22 августа пациента отправили в клинику в Берлине, а в сентябре вывели из комы и выписали.