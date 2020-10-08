Врач указал на несоответствие внешнего вида Навального диагнозу немецких коллег

Внешний вид Алексея Навального не соответствует диагнозу немецких врачей, в случае химического отравления он не смог бы вести такую активную жизнь. На это указал главный токсиколог Сибирского федерального округа и Омской области, заведующий отделением Омской городской больницы Скорой медицинской помощи № 1 Александр Сабаев, передает РИА Новости.

«Он не смог бы до сих пор выйти в эфир, общаться, вести такую активную жизнь. Он бы находился на больничной койке. Это однозначно», — сказал он.

По его словам, в случае токсической энцефалопатии сейчас немецкие коллеги наблюдали бы ранний восстановительный период, когда пациент может совершить первое движение рук, ног, первое открывание глаз.

Сабаев заявил, что в внешний вид россиянина соответствует диагнозу, который поставили омские специалисты — нарушение углеводного обмена. Он добавил, что Навального могли вылечить в омской клинике.

6 октября один из разработчиков боевого отравляющего вещества «Новичок» Леонид Ринк, комментируя интервью Навального российскому журналисту Юрию Дудю, заявил, что оппозиционер не выглядит человеком, пережившим фосфорорганическое отравление. По его мнению, он похож на человека, который поправился после пищевого отравления или комы от диабета. После этого другой создатель отравляющего вещества — Владимир Углев — назвал Ринка вруном.

Навальному стало плохо 20 августа во время перелета из Томска в Москву. В первые два дня ему оказывали помощь врачи омской больницы. Они же ввели его в искусственную кому. 22 августа пациента отправили в клинику в Берлине, врачи которой заявили об обнаружении в организме Навального следов вещества из группы «Новичок». В сентябре Навальный был выведен из комы и выписан.

Истории без цензуры и запретов — в «Ленте дна» в Telegram подписаться



