Омские врачи опровергли введение атропина Навальному

Омские врачи скорой помощи не вводили Алексею Навальному атропин сразу после снятия с самолета. Об этом заявил главный токсиколог Омской области и Сибирского Федерального округа Александр Сабаев, передает «Интерфакс».

Сабаев опроверг слова Навального и заявил, что врачи сделали ввели ему атропин уже в реанимации больницы скорой помощи №1, «но совершенно по другим показаниям и не в тех дозировках, которые необходимо применять в качестве антидота при отравлениях химпрепаратами».

По словам Сабаева, диагноз «отравление» был первым и основным при поступлении Навального в больницу, но его исключили после исследований. Его слова подтвердил медбрат бригады омской скорой помощи Артем Чернявский, назвавший слова пациента «не более чем выдумкой». Состояние Навального с первых минут расценивали как «кому неясного генеза», что не является показанием для введения атропина, уточнил Чернявский. Он добавил, что врачи провели стандартные манипуляции, чтобы безопасно доставить пациента в больницу.