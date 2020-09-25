Навальный поблагодарил пилотов и омских врачей

Алексей Навальный поблагодарил спасших его омских врачей скорой и пилотов самолета, которые совершили экстренную посадку в Омске. Об этом он написал в своем Instagram.

В посте блогер указал, что на борту лайнера произошла «цепь счастливых случайностей и четких действий неизвестных добрых людей». Сначала летчики быстро посадили судно в аэропорту Омска, который в тот момент проверяли после сообщения о минировании. Потом врачи скорой, по словам Навального, заподозрили отравление и вкололи ему атропин. Благодаря этим двум факторам ему «подарили дополнительные 15-20 часов жизни».

«Спасибо вам, неизвестные добрые друзья. Вы хорошие люди», — сказал Навальный.

Недавно Навальный был выписан из берлинской клиники «Шарите». Он будет проходить реабилитацию в течение нескольких недель, после чего планирует вернуться в Россию.

Алексею Навальному стало плохо 20 августа во время перелета из Томска в Москву, самолет экстренно приземлился в Омске. Россиянин впал в кому и несколько дней находился в городской больнице, после чего его перевезли в Германию. Европейские токсикологи заявили, что обнаружили следы отравляющего вещества из группы «Новичок» в анализах мужчины и на бутылке из-под воды, которую его близкие забрали из номера в томском отеле. Российские врачи ответили, что многочисленные исследования не выявили ядов.