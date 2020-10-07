Разработчик «Новичка» обвинил коллегу в продаже вещества криминалитету

Один из разработчиков веществ группы «Новичок» Владимир Углев назвал вруном своего коллегу Леонида Ринка, который заявил о пищевом отравлении Алексея Навального, а также обвинил его в продаже яда криминалитету. Об этом он сказал в эфире радиостанции «Эхо Москвы», запись которого доступна на YouTube.

По словам Углева, они знакомы с Ринком более 40 лет. Все это время в профессиональной среде к ученому относились как к фальсификатору.

«Я его знаю с 75-го года. Господин Ринк, он всегда был вруном. К нему всегда относились именно так. Мало того, он был в науке фальсификатор. Это тоже все знали сотрудники. И неоднократно ему за это на семинарах по шеям давали. Ну, это его специфика, это его хобби», — сказал специалист.

Кроме того, Углев заявил, что Ринк причастен к продаже отравляющего вещества криминалитету. «Как можно относиться к человеку, который продавал бандитам один из "Новичков", которым отравили в Солсбери — 234-й? Причем, я уверяю вас, это не его бандиты нашли, это он нашел бандитов. (…) Он активно его [рынок сбыта] искал. То, что он на суде говорил, это все вранье самое настоящее. Просто я знаю хорошо Ринка», — добавил химик.

Ранее Леонид Ринк оценил внешний вид Навального во время интервью российскому журналисту Юрию Дудю. По словам специалиста, оппозиционер не выглядит человеком, который пережил фосфорорганическе отравление. Оппозиционер был похож на человека, поправившегося после пищевого отравления или комы от диабета, считает Ринк.

Алексею Навальному стало плохо 20 августа во время перелета из Томска в Москву. В первые два дня ему оказывали помощь врачи омской больницы. Они же ввели его в искусственную кому. 22 августа пациента отправили в клинику в Берлине, врачи которой заявили об обнаружении в организме Навального следов вещества из группы «Новичок». В сентябре Навальный был выведен из комы и выписан. По словам блогера, после реабилитации он намерен вернуться в РФ.