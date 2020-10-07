Разработчик «Новичка» объяснил отсутствие отравления у окружения Навального

Российский химик-технолог Владимир Углев объяснил, почему у окружения Алексея Навального отсутствовали признаки отравления веществом из группы «Новичок». Об этом он заявил в эфире радиостанции «Эхо Москвы», запись которого доступна на YouTube.

По словам специалиста, вещество А-242, фигурирующее в прессе как «Новичок», и его аналоги имеют небольшой радиус поражения и являются относительно безопасными для окружающих. «Они примерно идентичны по токсичности и по своим химическим свойствам, но дело-то все в том, что вещество А-242 твердое, и амиды практически безопасны в том плане, что если они нанесены на какую-то поверхность, то ингаляционного поражения окружающие не получат», — сказал Углев.

По этой причине никто из окружения Навального не пострадал, считает разработчик «Новичка». «То есть если на одежде Алексея Навального было это вещество, то окружающие никакого поражения не получат. Единственное, что Алексей мог касаться руками бутылочки, еще каких-то предметов и переносить это вещество на окружающие предметы», — добавил химик.

6 октября британское подразделение ОЗХО подтвердило наличие в анализах Навального яда, по структуре аналогичного веществам из группы «Новичок». Найденное вещество имеет характеристики, аналогичные токсичным химикатам, однако, в отличие от «Новичка», не включено в список Приложения к Конвенции по химическим веществам. Постоянный представитель России при ОЗХО Александр Шульгин заявил, что удивлен результатами анализа британских коллег.

Навальному стало плохо 20 августа во время перелета из Томска в Москву. В первые два дня ему оказывали помощь врачи омской больницы. Они же ввели его в искусственную кому. 22 августа пациента отправили в клинику в Берлине, врачи которой заявили об обнаружении в организме Навального следов вещества из группы «Новичок». В сентябре Навальный был выведен из комы и выписан, после реабилитации он намерен вернуться в Россию.